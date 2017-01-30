 

В правительстве Великобритании отреагировали на петицию об отмене визита президента США – СМИ

30 января 2017 г. 16:19
Источник: ТСН
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В правительстве Великобритании отвергли призывы британцев отменить государственный визит президента США Дональда Трампа в страну из-за введения американским лидером жестких ограничений для мигрантов.

Об этом сообщает российская служба ВВС.

Государственный визит в Великобританию предусматривает прием лидера иностранного государства королевой Елизаветой II. Против этого выступили авторы петиции, под которой поставили свои подписи уже больше миллиона человек.

Отмечается, что Трамп получил официальное приглашение на визит в Великобританию на первой встрече премьер-министра Терезы Мэй и вступившего в должность президента США в минувший четверг в Вашингтоне.

Как сказал ВВС источник в правительстве, запрет на въезд в Британию Дональду Трампу был бы "популистским жестом".

Источник также добавил, что приглашение посетить Британию с визитом уже было принято американской стороной, и отзыв приглашения всё бы испортил. 

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