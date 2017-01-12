В Раде назвали разрушение памятника погибшим полякам провокацией "третьей стороны"

В Верховной Раде Украины сочли разрушение памятника погибшим полякам в Гуте Пеняцкой провокацией "третьей стороны". Об этом говорится в письме-обращении к председателю польско-украинской парламентской группы Сейма и Сената Республики Польша Михала Дворчика от сопредседателей депутатской группы ВР по межпарламентским связям с Республикой Польша.

"Мы, сопредседатели депутатской группы Верховной Рады Украины по межпарламентским связям с Республикой Польша, осуждаем повреждения памятника полякам, которые в феврале 1944 г. были убиты в селе Гута Пеняцкая Бродовского района на Львовщине. Расцениваем этот варварский акт как провокацию, целью которой является срыв развития добрососедских отношений между нашими государствами и народами", - отмечается в обращении.

"Мы не сомневаемся, что авторами этой провокации является "третья сторона", которая от десятилетий пытается поссорить украинский и поляков. Именно эта "третья сторона " в 2015-2016 гг. Осуществила акцию уничтожения 14 украинских памятников и могил на территории Польши ", - отметили депутаты.

В обращении также подчеркивается, что информация об этом событии появилась на российских сайтах в тот же день.

"Для заказчиков и исполнителей уничтожения памятника в Гуте Пеняцкой нет ничего святого: свою акцию они провели ночью или утром 9 января, то есть во время праздников Рождества Христова, которое восточные христиане отмечают по юлианскому календарю. И именно в этот день информация об этом событии появилась в российских соцсетях, а затем на российских сайтах", - подчеркнули авторы обращения.

Указывая на организаторов уничтожения могил и памятников на украинском-польской пограничные сопредседателя депутатской группы Верховной Рады Украины по межпарламентским связям с Республикой Польша также составили запрос к председателю СБУ Василия Грицака с тем, чтобы обеспечить максимум усилий для выявления и наказания исполнителей варварских актов.