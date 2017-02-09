В Раде подрались депутаты Лещенко и Мельничук

В сессионном зале Верховной Рады устроили драку народные депутаты из фракции "Блок Петра Порошенко" Иван Мельничук и Сергей Лещенко.

Драка произошла по неустановленным ныне причинам во время рассмотрения законопроекта о Конституционном суде Украины перед голосованием. Лещенко порвали пиджак. При этом сам Лещенко ударил в лицо Мельничуку. Парламентариев пришлось разнимать прочим депутатам.

Ряд народных депутатов потребовали от председателя Верховной Рады Андрея Парубия отреагировать на данную ситуацию, а также дать возможность высказаться по инциденту. Парубий заявил, что не позволит сорвать голосование для принятия в первом чтении законопроекта. "Мы потом разберемся, в Регламентном комитете", - сказал спикер.