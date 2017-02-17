 

В Раде пока нет голосов для поддержки законопроекта о спецконфискациях – Петренко

17 февраля 2017 г. 16:08
Источник: Интерфакс-Украина
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Министр юстиции Украины Павел Петренко считает, что В Верховной Раде в настоящее время нет голосов для поддержки законопроект о спецконфискации.

"Судьба (закона о спецконфискации – ИФ) находится в руках и на ответственности украинского парламента. Те депутаты, которые действительно хотят бороться с коррупцией, должны за него проголосовать. Пока что, по моим ощущениям, большинства в парламенте этот закон не имеет", - сказал П.Петренко журналистам в пятницу в Киеве.

Министр напомнил, что 6 раз представлял различные версии этого законопроекта и максимальное количество голосов, которое он набирал, насчитывало 180.

"Поэтому мы продолжаем сейчас работу с депутатским корпусом, чтобы этот закон был принят", - подытожил он.

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