 

В Раде зарегистрировали законопроект об антикоррупционных судах

01 февраля 2017 г. 17:54
Источник: Зеркало недели
18 просмотров

В Верховной Раде зарегистрирован законопроект "Об антикоррупционных судах", сообщил один авторов проекта, председатель комитета Верховной Рады по вопросам предотвращения и противодействия коррупции Егор Соболев.

"Зарегистрировали законопроект, проведение которого, я думаю, будет одним из труднейших и важнейших задач этого года. Речь идет об Антикоррупционном суде", - написал Соболев на своей странице в Facebook.

По его словам, законопроектом предлагается создать Высший антикоррупционный суд, которому будут подследственны все дела Антикоррупционного бюро и Антикоррупционной прокуратуры. 70 судей этого суда должны давать разрешения на прослушивание, арест и отстранение от работы коррупционеров, а также выносить им приговоры. Еще с 30 судей предлагается создать специальную палату в Верховном суде - как апелляционную инстанцию.

"Всем антикоррупционным судьям должна быть установлена высокая плата и предоставлена круглосуточная охрана", - добавил депутат.

Раздел:

Теги:

Нашли ошибку? Выделите мышкой и нажмите Ctrl+Enter
В Телекомпанию «АТН» требуются журналисты. Тел.: 7-140-170                          Мебель в Харькове                          Матрасы в Харькове                          Запчасти и инструменты для малой механизации и мед оборудования                         Сниму в аренду/куплю СТО или землю под строительство. г. Харьков. 067-155-25-96                          Запчасти для любой техники и автомобилей из США без посредников                         Sexshop. Суперпоступление                          Недвижимость Италии                          Лучшие цены на кухни!                                                   Реклама на сайте АТН в бегущей строке. 40грн/слово в МЕСЯЦ!!! тел.(057) 7140-180, (057) 7667-180
Вы хотите сообщить об ошибке в следующем тексте:
Также Вы можете оставить комментарий к ошибке.