В Раде зарегистрировали законопроект об антикоррупционных судах

В Верховной Раде зарегистрирован законопроект "Об антикоррупционных судах", сообщил один авторов проекта, председатель комитета Верховной Рады по вопросам предотвращения и противодействия коррупции Егор Соболев.

"Зарегистрировали законопроект, проведение которого, я думаю, будет одним из труднейших и важнейших задач этого года. Речь идет об Антикоррупционном суде", - написал Соболев на своей странице в Facebook.

По его словам, законопроектом предлагается создать Высший антикоррупционный суд, которому будут подследственны все дела Антикоррупционного бюро и Антикоррупционной прокуратуры. 70 судей этого суда должны давать разрешения на прослушивание, арест и отстранение от работы коррупционеров, а также выносить им приговоры. Еще с 30 судей предлагается создать специальную палату в Верховном суде - как апелляционную инстанцию.

"Всем антикоррупционным судьям должна быть установлена высокая плата и предоставлена круглосуточная охрана", - добавил депутат.