 

В Раду внесли законопроект о двойном гражданстве

27 февраля 2017 г. 20:37
Источник: Левый берег
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Автором документа стал скандальный депутат Артеменко.

Народный депутат Андрей Артеменко зарегистрировал в парламенте проект закона о внесении изменений в закон о гражданстве Украины относительно двойного гражданства.

Согласно информации на сайте Верховной Рады, соответствующий законопроект №6139 зарегистрирован в понедельник. Текст документа пока на сайте парламента отсутствует.

Ранее в понедельник на пресс-конференции Артеменко заявил: "Я предложил зарегистрировать сегодня законопроект о двойном гражданстве… Весь цивилизованный мир, многие страны мира имеют двойное гражданство. У людей должна быть возможность иметь один, два, три, да хоть десять паспортов в зависимости от тех юридических условий, которые у них есть".

По его оценкам, более 100 народных депутатов имеют двойное гражданство.

Артеменко заявил, что имеет не только украинское гражданство, но, в частности, гражданство Канады. В то же время народный депутат заверил, что российского гражданства у него нет.

Согласно положениям ст. 4 Конституции Украины, в Украине действует лишь одно гражданство. Однако законодательство не предусматривает наказания за наличие паспортов других стран.

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