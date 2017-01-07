В районе Авдеевки ночью произошло боевое столкновение между ВСУ и боевиками, - Минобороны

В районе Авдеевки сегодня ночью произошло боевое столкновение между военнослужащими Вооруженных сил Украины (ВСУ) и боевиками. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Министерства обороны Украины. Как отмечается, боевое столкновение произошло около половины первого ночи.

"Диверсионная группа противника численностью до десяти человек подошла к нашим позициям на расстояние в сто метров, после чего открыла огонь. Благодаря слаженным действиям военнослужащих ВС Украины нападение было отбито, враг отступил", - говорится в сообщении.

Сообщается, что во время боевого столкновения, которое длилось около получаса, с украинской стороны - без потерь, потери противника уточняются.