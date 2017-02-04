В районе Донецкой фильтровальной станции возобновились обстрелы, - ОБСЕ

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04 февраля 2017 г. 18:00
Источник: РБК - Украина
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В районе Донецкой фильтровальной станции под Ясиноватой возобновились обстрелы, в результате чего прерваны работы по восстановлению подачи воды в Авдеевку и другие населенные пункты.

Об этом говорится в сообщении в Twitter миссии ОБСЕ в Украине.

"ДФС: работы прерваны. Режим прекращения огня нарушен. Гражданское население продолжает страдать. Прекратите стрелять сейчас же!", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее сообщалось, что российская сторона СЦКК гарантировала режим тишины в Авдеевке 4 февраля для проведения ремонтных работ на линии электропередач, которые были повреждены в результате обстрелов.
 

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