В районе Донецкой фильтровальной станции возобновились обстрелы, - ОБСЕ

В районе Донецкой фильтровальной станции под Ясиноватой возобновились обстрелы, в результате чего прерваны работы по восстановлению подачи воды в Авдеевку и другие населенные пункты.

Об этом говорится в сообщении в Twitter миссии ОБСЕ в Украине.

"ДФС: работы прерваны. Режим прекращения огня нарушен. Гражданское население продолжает страдать. Прекратите стрелять сейчас же!", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее сообщалось, что российская сторона СЦКК гарантировала режим тишины в Авдеевке 4 февраля для проведения ремонтных работ на линии электропередач, которые были повреждены в результате обстрелов.

