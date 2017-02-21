В Регламентном комитете говорят, что драка – это уже третья связанная с Лещенко проблемная ситуация

В Регламентном комитете говорят, что драка – это уже третья связанная с депутатом от БПП Сергеем Лещенко проблемная ситуация. Об этом заявил и.о. главы Регламентного комитета Рады Павел Пинзеник в кулуарах парламента.

"(К нам, - ред.) обратился народный депутат Лещенко. Я дал поручение председателю подкомитета по вопросам депутатской этики Михаилу Папиеву, чтобы он пригласил народных депутатов Лещенко и Мельничука и попытался предложить комитету и этим депутатам пути урегулирования конфликта. Мы подняли наш архив в комитете и выяснили, что это уже третья ситуация, связанная с Лещенко. Один раз он жаловался на депутатов от "РПЛ", которые допустили к нему сексистские высказывания. Но он тогда не пришел в комитет и считал ненужным, чтобы комитет рассматривал этот вопрос, хотя не считал конфликт урегулированным. Второе, на него жаловался народный депутат Нимченко по его некорректному поведению в зале пленарных заседаний. Но также народный депутат Лещенко не пришел в комитет. Мы напомнили ему об этих случаях и просим прийти, объяснить свою позицию и предложить свои пути урегулирования конфликта", - заявил Пинзеник.

"Максимум, что может предусматривать наш регламент, — это если комитет будет считать, что виновным в этой ситуации является один из народных депутатов и других путей воздействия на него нет, так рекомендовать ВР лишить его права посещения пленарных заседаний до пяти пленарных заседаний", - добавил он.