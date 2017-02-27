В результате обстрелов боевиков в зоне АТО ранен военный, - штаб

Боевики 56 раз обстреливали силы АТО

В результате обстрелов боевиков в зоне проведения антитеррористической операции (АТО) на Донбассе ранен военнослужащий. Об этом говорится в сообщении штаба АТО в Facebook.

"Всего зафиксировано 56 обстрелов. Один наш военный ранен", - говорится в сообщении.

В частности, отмечается, что на Мариупольском направлении из минометов калибров 120 и 82 миллиметра боевики обстреливали Водяное, Новотроицкое и Павлополь, из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия - Талаковку, Павлополь, Водяное, Новотроицкое, Широкино, Гнутово. Кроме того, БМП боевиков вели огонь по Широкино, Водяном и Лебединском, а снайпер - по Талаковке.

"На Донецком направлении танк неоднократно вел огонь по Авдеевке. Из 120 и 82 миллиметровых минометов захватчики обстреляли Троицкое, Новолуганське, Опытное, Авдеевку, шахту Бутовку, Луганское, Водяное. Из гранатометов и стрелкового оружия российско-оккупационные войска вели огонь по Пескам, Зайцево, Луганскому, Каменке и Троицком. На Луганском направлении по Лобачевому огонь вел снайпер", - сообщают в штабе.

Ранее сообщалось, что КПВВ в зоне АТО переходят на весеннее время работы.