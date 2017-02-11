 

В РФ готовятся к украинским ракетным учениям возле Крыма

11 февраля 2017 г. 13:20
Источник: РБК-Украина
2 просмотра

РФ не рассматривает как угрозу предстоящие украинские ракетные учения возле Крыма, однако приведет свою противовоздушную оборону в повышенную готовность, чтобы исключить попадание ракет на территорию России или Крыма. Об этом сообщил  глава оборонного комитета Совета Федерации Виктор Озеров, передают "РИА Новости".

"Все наши системы разведки, ПВО будут приведены в состояние повышенной готовности, чтобы не попали случайные ракеты по нашей территории", - сказал Озеров.

По его словам, Россия при этом не рассматривает эти стрельбы как угрозу, поскольку является "достаточно сильной в военном отношении державой, чтобы постоять за себя".

"И Украина, разумеется, понимает, что нарушение в любом виде границ России чревато очень серьёзными для них последствиями", - отметил глава комитета.

Раздел:

Теги:

Нашли ошибку? Выделите мышкой и нажмите Ctrl+Enter
В Телекомпанию «АТН» требуются журналисты. Тел.: 7-140-170                          Мебель в Харькове                          Матрасы в Харькове                          Запчасти и инструменты для малой механизации и мед оборудования                         Сниму в аренду/куплю СТО или землю под строительство. г. Харьков. 067-155-25-96                          Запчасти для любой техники и автомобилей из США без посредников                         Sexshop. Суперпоступление                          Недвижимость Италии                          Лучшие цены на кухни!                          Військова служба за контрактом, з/п від 9400 до 15000грн. ШВИДКЕ ОФОРМЛЕННЯ. Деталі за тел.: 068-720-27-80, 050-867-82-43.                                                  Реклама на сайте АТН в бегущей строке. 40грн/слово в МЕСЯЦ!!! тел.(057) 7140-180, (057) 7667-180
Вы хотите сообщить об ошибке в следующем тексте:
Также Вы можете оставить комментарий к ошибке.