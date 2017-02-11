В РФ готовятся к украинским ракетным учениям возле Крыма

РФ не рассматривает как угрозу предстоящие украинские ракетные учения возле Крыма, однако приведет свою противовоздушную оборону в повышенную готовность, чтобы исключить попадание ракет на территорию России или Крыма. Об этом сообщил глава оборонного комитета Совета Федерации Виктор Озеров, передают "РИА Новости".

"Все наши системы разведки, ПВО будут приведены в состояние повышенной готовности, чтобы не попали случайные ракеты по нашей территории", - сказал Озеров.

По его словам, Россия при этом не рассматривает эти стрельбы как угрозу, поскольку является "достаточно сильной в военном отношении державой, чтобы постоять за себя".

"И Украина, разумеется, понимает, что нарушение в любом виде границ России чревато очень серьёзными для них последствиями", - отметил глава комитета.