 

В РФ назвали официальную причину смерти Болотова

28 января 2017 г. 16:29
Источник: РБК-Украина
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Бывший главарь самопровозглашенной "Луганской народной республики" Валерий Болотов скончался от острой сердечной недостаточности. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на руководитель информационного центра "Юго-Восточный фронт" Константин Кнырик.

"Официальная причина смерти - острая сердечная недостаточность", - сказал он. Как сообщается, Болотова похоронят во вторник на территории Российской Федерации. Вместе с тем, пока точное место погребения не определено. 

"Панихида пройдет на Троекуровском кладбище. Место погребения пока определяется. Это может быть как в Москве, так и в Подмосковье, например в Химках", - сказал он.

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