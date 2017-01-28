В РФ назвали официальную причину смерти Болотова

Бывший главарь самопровозглашенной "Луганской народной республики" Валерий Болотов скончался от острой сердечной недостаточности. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на руководитель информационного центра "Юго-Восточный фронт" Константин Кнырик.

"Официальная причина смерти - острая сердечная недостаточность", - сказал он. Как сообщается, Болотова похоронят во вторник на территории Российской Федерации. Вместе с тем, пока точное место погребения не определено.

"Панихида пройдет на Троекуровском кладбище. Место погребения пока определяется. Это может быть как в Москве, так и в Подмосковье, например в Химках", - сказал он.