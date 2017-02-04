В РФ осужденную за SMS женщину признали политзаключенной

В пятницу, 3 февраля, в России правозащитный центр Мемориал признал осужденную к 7 годам тюрьмы по обвинению в "государственной измене" Оксану Севастиди политзаключенной, сообщает Meduza.

Севастиди была осуждена за то, что в 2008 году отправила несколько SMS знакомому в Грузии, в которых рассказала о военной технике, которую провозят через Сочи.

"Мы считаем недопустимым возлагать на гражданских лиц ответственность за тайну военных операций, а тем более криминализировать общения с иностранцами об увиденном на улице", - говорится в заявлении правозащитного центра.

В связи с этим, Мемориал направил апелляционную жалобу Оксаны Севастиди с требованием отменить приговор.

Отмечается, что Севастиди во время следствия и суда была фактически лишена юридической помощи.

Напомним, поводом для уголовного преследования Оксаны Севастиди послужили несколько SMS-сообщений, которые она отправила незадолго до российского военного вторжения в Грузию в 2008 году.

Так, Севастиди писала приятелю, что видела в Сочи поезд с военной техникой, идущей в сторону Абхазии.