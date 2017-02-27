В России блокируют сайт "Украинской правды"

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27 февраля 2017 г. 15:22
Источник: Украинская правда
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В России отдельные провайдеры блокируют сайт "Украинской правды".
Об этом УП сообщают ее читатели.

"Данный ресурс заблокирован по решению органов государственной власти Российской Федерации", – сообщается в предупреждении.
Согласно другому сообщению, сайт УП "содержит информацию, распространение которой в РФ запрещено".

Как известно, Роскомнадзор неоднократно направлял уведомление об ограничении доступа к "Украинской правде".
В частности в апреле 2016 года за размещение новости о главе Меджлиса крымских татар Рефате Чубарове, где он делал свой прогноз дальнейшего развития украинско-российских отношений.

Чубаров выразил убеждение, что в любом случае Украине стоит готовиться к наихудшему сценарию – открытому конфликту с РФ.
Также в феврале 2017 года журналист Громадского радио Ирина Ромалийская сообщала, что в оккупированном Крыму интернет-провайдеры блокируют доступ к нескольким украинским сайтам, в частности, к УП.

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