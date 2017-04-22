В России лишили гражданства РФ фигурантов дела о теракте в метро Петербурга

Министерство внутренних дел России аннулировало гражданство РФ Акрама и Аброра Азимовых - двух фигурантов уголовного дела о теракте в метро в Санкт-Петербурге, сообщает ТАСС со ссылкой на официального представителя МВД Ирину Волк.

Согласно сообщению, это связано с тем, что их отец предоставил ложные сведения при получении российского гражданства.

"Решением Свердловского районного суда Перми установлен факт предоставления Азимовым А. И. (отца Акрама и Аброра) заведомо ложных сведений при обращении с заявлением о приеме в гражданство РФ. На основании этого решения ГУ МВД России по Пермскому краю отменило ранее принятое решение Управления ФМС по Пермскому краю от 15 декабря 2010 года о приеме в гражданство РФ гражданина Киргизии Азимова А. И.", - отметила Волк.

По ее словам, это "повлекло за собой отмену решений о приеме в российское гражданство его сыновей, подозреваемых в причастности к совершению террористического акта в петербургском метро 3 апреля 2017 года - Азимова Акрама и Азимова Аброра, уроженцев Киргизской ССР".

Ранее Волк сообщила о лишении по тем же основаниям гражданства РФ Акбаржона Джалилова, устроившего взрыв в метро.

Отметим, предполагаемый организатор теракта Аброр Азимов был арестован 18 апреля, 20 апреля Басманный суд Москвы заключил под стражу и его старшего брата Акрама Азимова.

Напомним, после обеда 3 апреля во время движения поезда произошел взрыв в метрополитене Санкт-Петербурга. По предварительным данным, инцидент произошел во время следования состава между станциями Технологический институт и Сенная площадь. Кроме того, на станции Площадь восстания было обнаружено самодельное взрывное устройство в несколько раз мощнее той бомбы, что взорвалась. В результате теракта погибли 16 человек.

Ранее официальный представитель Госкомитета национальной безопасности Кыргызстана Рахат Сулайманов заявил, что вероятным исполнителем теракта является уроженец республики, а ныне гражданин РФ.