В России ловивший покемонов блогер получил условное наказание

11 мая 2017 г. 11:56
Источник: Левый берег
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Верх-Исетский суд Екатеринбурга приговорил блогера Руслана Соколовского, ловившего покемонов в храме, к 3,5 годам условно и обязательным работам.

Об этом сообщает "Новая газета".

Соколовского признали виновным в возбуждении ненависти по религиозному и национальному признакам и оскорблении чувств верующих.

Ранее обвинение попросило для Соколовского 3,5 года колонии общего режима. Прокурор Екатерина Калинина заявляла, что в колонии-поселении Соколовский не исправится.

Руслана Соколовского задержали в сентябре 2016 года после публикации видео, на котором он играл в Pokemon Gо в одном из храмов Екатеринбурга. Блогера обвинили в оскорблении чувств верующих и в возбуждении ненависти по религиозному и национальному признакам.

Следствие утверждает, что в роликах Соколовский оскорблял несколько социальных групп - православных христиан, мусульман и феминисток. Блогера также обвиняют в незаконном обороте средств для негласного получения информации (статья 138.1 УК). Это связано с тем, что при обыске у Соколовского якобы нашли ручку с встроенной видеокамерой.

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