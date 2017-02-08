В России отменили викторину по мотивам Гарри Поттера из-за рецептов зелий

Централизованная библиотечная система им. Лихачева в российском Новосибирске отказалась от проведения викторины по книгам о Гарри Поттере, передает Медуза. По словам директора библиотеки Ирины Зыряновой, причиной такого решения стала жалоба одной из читательниц, предположившей, что по рецептам зелий из книг можно сварить яды.

"Поскольку поступило такое опасение, мы решили уже закончить это дело", - сказала директор библиотеки, подчеркнув, что пока по рецептам из книг о Гарри Поттере "никто ядов не варил".

Викторину по книгам о Гарри Поттере в Новосибирске проводили в 2015 и 2016 годах. Участники викторины могли как ответить на вопросы на сайте, так и заполнить анкету в библиотеке. Правильно ответившим на все вопросы вручались дипломы.

Книги британской писательницы Джоан Роулинг о Гарри Поттере являются одними из самых популярных в мире. В основную серию входят семь книг. Кроме того, в 2016 году была выпущена пьеса "Гарри Поттер и проклятое дитя". Также Роулинг написала несколько рассказов, действие которых происходит во "вселенной Гарри Поттера".

В 2010 году жительница Великобритании была признана виновной в том, что отравила своего бывшего мужа ядом растительного происхождения аконит, который упоминается в книгах о Гарри Поттере.