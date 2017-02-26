 

В России политзаключенный Дадин вышел на свободу

26 февраля 2017 г. 16:00
Источник: Зеркало недели
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Российский политзаключенный Ильдар Дадин освободился из колонии Рубцовска в Алтайском крае, сообщает BBC. Несмотря на принятое Верховным судом России решение об отмене приговора, с 22 февраля Дадин продолжал находиться в колонии. В администрации исправительного учреждения это объяснили отсутствием официальной бумаги из Верховного суда РФ.

"Главное, почему я выжил в тех условиях, в которых я был - это честные люди. Жена моя в сердцах иногда говорила, что в России нет гражданского общества. Но если бы в России не было гражданского общества, то не было бы и меня", - сообщил журналистам Дадин. По словам политзаключенного, он готовился к тюремному заключению, а находясь в колонии, лишь убедился в том, что все сделал правильно.

"Я подготовился к посадке. Понимал, что, раз уж за перепосты сажают, то и меня могут - и подготовился к посадке", - отметил он. Дадин планирует вернуться к оппозиционной деятельности, но не готов окунуться в нее сразу же. По словам бывшего политзаключенного, на восстановление ему понадобится около полугода. Он также сообщил о том, что не будет уезжать из России.

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