 

В России пригрозили США "жестким ответом" на размещение сил в Европе

07 января 2017 г. 19:50
Источник: РБК-Украина
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Российская Федерация может "жестко ответить" США на размещение сил и военной техники в Европе. Об этом заявил первый заместитель председателя комитета Совета Федерации РФ по обороне и безопасности Франц Клинцевич, передают российские СМИ.

"Самые мягкие эпитеты, которые приходят в голову в качестве характеристики этого шага, - вызывающий, наглый, демонстративный. США и НАТО сознательно нарываются на жесткий ответ с нашей стороны, и он обязательно последует. Причем по всему периметру наших границ с Польшей и странами Балтии, где будет размещена прибывшая из-за океана военная техника", - заявил Клинцевич.

В то же время он отметил, что Дональд Трамп после вступления на должность президента США может пересмотреть решение предыдущей администрации об усилении военного присутствия в странах Европы.

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