 

В России в прошлом году за "терроризм" осудили в два раза больше людей

31 января 2017 г. 18:43
Источник: Зеркало недели
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При этом количество обвинительных приговоров по "экстремистским статьям" увеличилось почти на 20%.

В России количество людей, осужденных за терроризм, за минувший год увеличилось более чем в два раза. Данный показатель зафиксирован по состоянию на 2016 год в соответствующем отчете судебного департамента при Верховном суде Российской Федерации.

В прошлом году к уголовной ответственности по этой статье привлекли 182 человека. Годом ранее за терроризм осудили 87 человек.

При этом показатель обвинительных приговоров за экстремизм также увеличился – он вырос примерно на 20%. В 2016 году по "экстремистским статьям" обвинительные приговоры вынесли в отношении 661 лица.

24 июня Госдума РФ окончательно утвердила "антитеррористический пакет"законопроектов, внесенных на рассмотрение российского парламента Ириной Яровой. Утвержденный документ предусматривает введение ряда жестких норм в целях "борьбы с терроризмом".

Следует отметить, что 23 июня Комитет Госдумы по безопасности и противодействию коррупции исключил из пакета "антитеррористических" законопроектов нормы, предусматривающие лишение гражданства РФ осужденных по статье "терроризм" и временный запрет на выезд из страны для россиян, судимых за терроризм и экстремизм.

Ранее издание Die Welt писало, что принятый в РФ "пакет законов Яровой" позволяет спецслужбам вести тотальную слежку за населением.
 

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