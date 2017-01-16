В России впервые завели дело по статье о недоносительстве из пакета Яровой

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16 января 2017 г. 17:25
Источник: Новое Время
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В Чечне завели первое уголовное дело по статье о недоносительстве в рамках так называемого пакета законов Яровой.

Как сообщает Кавказский узел, 13 января было возбуждено дело против Асхаба Хизриева. Следствие усматривает в его действиях нарушение  статье 205.6 Уголовного кодекса (недоносительство). В частности, его обвиняют в не сообщении о намерениях его знакомого вступить в ряды террористической организации Исламское государство. Следствие считает, что Хизриев знал о планах друга.

Последнего задержали правоохранительные органы при попытке выехать в Сирию.

Напомним, 29 июня Совет Федерации одобрил так называемые "антитеррористические законопроекты", которые, помимо прочего, предусматривают существенное расширение полномочий российских силовиков.

"Пакет Яровой" предусматривает, в частности, внесение в Уголовный кодекс статьи о недоносительстве, за что теперь будут сажать на срок до одного года.

Он также ужесточает контроль за перепиской: операторы связи и "организаторы распространения информации" должны полгода хранить содержание сообщений пользователей и предоставлять госорганам средства для декодирования зашифрованной переписки.

Кроме того, уличенным в "склонении, вербовке или ином вовлечении" в организацию массовых беспорядков предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до десяти лет.
 

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