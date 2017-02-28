 

В России заявили, что готовят встречу Путина с Трампом

28 февраля 2017 г. 14:12
Источник: Украинская правда
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Заместитель главы МИД России Сергей Рябков сообщил во время своего выступления в Госдуме, что дипломаты ведут подготовку к встрече президентов России и США.

Об этом во вторник сообщает российское агентство РБК.

"Хочу сразу сказать, что понимания относительно дат и места проведения такой встречи пока нет, но практическая подготовка к ее проведению запущена, и на этот счет есть взаимопонимание с американской стороной" - сказал Рябков.

Как известно, 28 января Дональд Трамп провел телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным.

Перед этим Трамп провел разговор с канцлером Германии Ангелой Меркель, которая длилась 45 минут.

5 февраля Президент Украины Петр Порошенко провел телефонный разговор с президентом США Дональдом Трампом, в ходе которой стороны выразили обеспокоенность из-за эскалации боевых действий на Донбассе.

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