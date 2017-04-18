В России заявили, что оказывают "гуманитарную помощь" захваченным предприятиям Донбасса

Руководитель Федерального агентства по государственным резервам РФ Дмитрий Гогин подтвердил, что Россия оказывает "гуманитарную поддержку" предприятиям Донбасса.

"Росрезерв оказывает гуманитарную поддержку предприятиям Донбасса за счет имеющихся резервов", - цитирует его слова ТАСС.

Ранее об этом сообщил председатель межведомственной комиссии по оказанию гумподдержки пострадавшим территориям юго-восточных районов Донецкой и Луганской областей Сергей Назаров.

"Это вынужденная мера. Только восстановление экономических связей с Украиной с отменой блокады в соответствии с минскими соглашениями позволит отменить временное управление предприятиями с восстановлением прав собственников", - приводит его слова Донецкое агентство новостей.

Кроме того, Назаров опроверг появившуюся в СМИ информацию о поставках железорудного сырья на территорию Донбасса с российских предприятий. "Никаких таких поставок не производится", - сказал председатель комиссии.

Напомним, ранее СМИ сообщали, что железная руда российских компаний Северсталь и Металлоинвест начала поступать на металлургические заводы Донецкой и Луганской областей.

При этом в Северстали и Металлоинвесте продолжают опровергать факт переговоров о поставках железорудного сырья на металлургические предприятия "ДНР" и "ЛНР". При этом в компаниях не стали комментировать, могут ли поставки ЖРС осуществляться через сторонние структуры.

Метинвест, в свою очередь, предостерег от незаконной эксплуатации своих активов, оставшихся на временно неподконтрольных Украине территориях, в том числе от поставок металлургического сырья этим предприятиям.

В марте СМИ сообщали, что российское правительство рекомендовало Северстали и Металлоинвесту рассмотреть возможность поставок железной руды на предприятия Донецкой и Луганской областей. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, а также обе компании опровергали эту информацию.

Поставки сырья на металлургические заводы, расположенные в самопровозглашенных республиках, прекратились в феврале из-за транспортной блокады. Метинвест 15 марта заявил об утрате контроля над деятельностью своих предприятий на неподконтрольной территории.