 

В России заявили, что оказывают "гуманитарную помощь" захваченным предприятиям Донбасса

18 апреля 2017 г. 13:52
Источник: Новое Время
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Руководитель Федерального агентства по государственным резервам РФ Дмитрий Гогин подтвердил, что Россия оказывает "гуманитарную поддержку" предприятиям Донбасса.

"Росрезерв оказывает гуманитарную поддержку предприятиям Донбасса за счет имеющихся резервов", - цитирует его слова ТАСС.

Ранее об этом сообщил председатель межведомственной комиссии по оказанию гумподдержки пострадавшим территориям юго-восточных районов Донецкой и Луганской областей Сергей Назаров.

"Это вынужденная мера. Только восстановление экономических связей с Украиной с отменой блокады в соответствии с минскими соглашениями позволит отменить временное управление предприятиями с восстановлением прав собственников", - приводит его слова Донецкое агентство новостей.

Кроме того, Назаров опроверг появившуюся в СМИ информацию о поставках железорудного сырья на территорию Донбасса с российских предприятий. "Никаких таких поставок не производится", - сказал председатель комиссии.

Напомним, ранее СМИ сообщали, что железная руда российских компаний Северсталь и Металлоинвест начала поступать на металлургические заводы Донецкой и Луганской областей.

При этом в Северстали и Металлоинвесте продолжают опровергать факт переговоров о поставках железорудного сырья на металлургические предприятия "ДНР" и "ЛНР". При этом в компаниях не стали комментировать, могут ли поставки ЖРС осуществляться через сторонние структуры.

Метинвест, в свою очередь, предостерег от незаконной эксплуатации своих активов, оставшихся на временно неподконтрольных Украине территориях, в том числе от поставок металлургического сырья этим предприятиям.

В марте СМИ сообщали, что российское правительство рекомендовало Северстали и Металлоинвесту рассмотреть возможность поставок железной руды на предприятия Донецкой и Луганской областей. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, а также обе компании опровергали эту информацию.

Поставки сырья на металлургические заводы, расположенные в самопровозглашенных республиках, прекратились в феврале из-за транспортной блокады. Метинвест 15 марта заявил об утрате контроля над деятельностью своих предприятий на неподконтрольной территории.

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