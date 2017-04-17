В России заявления Запада об ответственности за кризис в Украине и Сирии назвали "непартнерским подходом"

Отмечается, что Россия готова к налаживанию отношений с США.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров назвал заявления Запада в адрес России об ответственности за украинский и сирийский кризисы «непартнерским подходом». Об этом он сказал на пресс-конференции в Москве.

«Уже не очень даже хочется комментировать все те голословные обвинения, которые в наш адрес выдвигаются – сначала это была Украина, потом в этом контексте стала упоминаться Сирия, сейчас кто-то из американских деятелей то ли официальное лицо в Лондоне стали говорить, что с Россией можно сотрудничать, но пускай она ведет себя хорошо в Украине, в Сирии и теперь речь идет о Корейском полуострове. Уже и здесь Россия кому-то должна что-то делать», - заявил Лавров.

По его словам, хаос, который существует, создан «не нами».

Он заявил, что группировки «ИГИЛ», «Аль-Каида», «Джебхат-ан-Нусра» появились в результате тех авантюр, в которые вовлекались «наши западные партнеры, прежде всего многочисленные администрации США».

«Начиная с Афганистана, поддерживая моджахедов, называя их борцами за свободу, и далее Ирак, Ливия – все это разрушено, а последствия оказывается, мы должны оплачивать», - заявил он.

«Это непартнерский подход, мы его не приемлем», - сказал Лавров.

По его словам, Россия будет ориентироваться на то, что сказал президент США Дональд Трамп, а не его помощники, о том, что он хочет наладить отношения с Россией.

При этом он заверил, что Россия к налаживанию отношений с США готова.

Лавров подчеркнул, что агрессивные действия авиации США, когда были нанесены удары по авиабазе в Сирии, лишь усугубили ситуацию и затруднили поиск политического урегулирования.

Ранее сообщалось, что Дональд Трамп хочет, чтобы США и НАТО попытались наладить отношения с Россией.