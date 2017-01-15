 

В российском Совбезе заявили о попытках взлома информационных систем РФ

15 января 2017 г. 19:20
Источник: РБК-Украина
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В Российской Федерации фиксируют рост числа попыток взлома информационных систем. Об этом в интервью "Российской газете" заявил секретарь Совбеза России Николай Патрушев.

"В последнее время мы фиксируем значительное увеличение попыток нанесения ущерба российским информационным системам со стороны внешних сил. Это и случаи хакерства, и несанкционированный сбор персональных данных. Широко используются мировые операторы и провайдеры, а применяемые методы постоянно эволюционируют", - заявил Патрушев.

Он также назвал безосновательными обвинения Белого дома в хакерских атаках. Патрушев аргументировал свою позицию тем, что основные интернет-серверы находятся в США. По его мнению, серверы "используются Вашингтоном в разведывательных и других целях, направленных на сохранение своего доминирования в мире".

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