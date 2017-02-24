 

В российском Совфеде встревожились планами Трампа увеличить ракетный арсенал США

24 февраля 2017 г. 12:45
Источник: Новое Время

Председатель международного комитета российского Совета Федерации Константин Косачев отреагировал на высказывание американского президента Дональда Трампа о планах наращивать ядерный потенциал США.

В своем Facebook сенатор встревожился отзывами Трампа о договоре о взаимном сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-III) между США и Россией, подписанным в 2010 году.

"Трампа тут же дополнил официальный представитель Белого дома Шон Спайсер: "США не намерены уступать свое превосходство в ядерной сфере кому-либо", - процитировал слова соратника Трампа российский политик.

Косачев полагает, что договор СНВ-III основан на абсолютном равенстве ядерных сил России и США, а нынешнее заявление Трампа является "самым до сих пор тревожным".

Накануне президент США в интервью Reuters сказал, что не поддерживает "односторонний" договор с РФ по сокращению ядерного арсенала. Вместе с тем он высказался за наращивание американского ядерного арсенала.

Ранее, 12 февраля, Трамп в первом телефонном разговоре с российским лидером Владимиром Путиным, раскритиковал СНВ-III, назвав договор одним из неудачных шагов своего предшественника Барака Обамы.

В ходе своей предвыборной кампании Трамп критиковал СНВ-III и говорил, что заключением данного договора Россия "перехитрила" Америку.

Соглашением предусмотрено взаимное сокращение стратегических ядерных боезарядов до февраля 2018 года до 1550 единиц, что является наименьшим количеством за последние десятилетия. Договором предусмотрено также сокращение межконтинентальных баллистических ракет, баллистических ракет подводных лодок и тяжелых бомбардировщиков до 700 единиц.

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