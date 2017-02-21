 

В СБУ заявили, что не допустят дестабилизации и передвижения в стране людей с оружием

21 февраля 2017 г. 16:03
Источник: 112.UA
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Служба безопасности Украины не допустит дестабилизации ситуации в Украине, в том числе свободного передвижения вооруженных людей. Об этом на брифинге заявил глава СБУ Василий Грицак.

"Люди имеют право на протестную деятельность и высказывания недовольства тем или иным процессом, который, по их мнению, проходит в государстве. Но мы не должны допустить дестабилизации. Мы не должны допустить передвижения в городах и селах нашего государства людей с оружием. Мы не имеем права допустить, чтобы женщина с ребенком боялась выйти на улицу. Я убежден, что мы будем делать все для того, чтобы этого не произошло. Это однозначно". - заявил Грицак.

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