 

В Сенате США предложили лишить ООН денег

25 декабря 2016 г. 17:19
Источник: Корреспондент
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Сенатор США от штата Техас, республиканец Тед Круз предложил прекратить финансирование ООН после антиизраильской резолюции Совета безопасности.

"Никакого американского финансирования для ООН до тех пор, пока решение не будет пересмотрено", – заверил сенатор израильского премьера Биньямина Нетаньяху.

Также Круз отметил, что сенатор Линдси Грэхэм и избранный президент США Дональд Трамп будут вместе работать над тем, чтобы "значительно сократить или вовсе ликвидировать американское финансирование ООН, а также серьезно пересмотреть финансовую поддержку для тех государств, которые поддержали эту резолюцию".

Круз также заверил премьер-министра Израиля, что резолюция Совета безопасности ООН по поводу поселенческой политики Израиля не соответствует внешнеполитическим установкам США.

По мнению сенатора, все чиновники и дипломаты, которые участвовали в этом процессе и которые поддерживают резолюцию, обязаны немедленно подать в отставку.

Напомним, Совет Безопасности Организации Объединенных Наций принял резолюцию с требованием к Израилю прекратить поселенческую деятельность на палестинских территориях.

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