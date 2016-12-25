В Сенате США предложили лишить ООН денег

Сенатор США от штата Техас, республиканец Тед Круз предложил прекратить финансирование ООН после антиизраильской резолюции Совета безопасности.

"Никакого американского финансирования для ООН до тех пор, пока решение не будет пересмотрено", – заверил сенатор израильского премьера Биньямина Нетаньяху.

Также Круз отметил, что сенатор Линдси Грэхэм и избранный президент США Дональд Трамп будут вместе работать над тем, чтобы "значительно сократить или вовсе ликвидировать американское финансирование ООН, а также серьезно пересмотреть финансовую поддержку для тех государств, которые поддержали эту резолюцию".

Круз также заверил премьер-министра Израиля, что резолюция Совета безопасности ООН по поводу поселенческой политики Израиля не соответствует внешнеполитическим установкам США.

По мнению сенатора, все чиновники и дипломаты, которые участвовали в этом процессе и которые поддерживают резолюцию, обязаны немедленно подать в отставку.

Напомним, Совет Безопасности Организации Объединенных Наций принял резолюцию с требованием к Израилю прекратить поселенческую деятельность на палестинских территориях.