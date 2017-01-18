 

В штабе АТО сообщают о задержании на Донбассе члена российско-оккупационных войск

18 января 2017 г. 20:09
Источник: РБК-Украина
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Задержанный оказался гражданином Российской Федерации

На Мариупольском направлении сегодня, 18 января 2017 года, был задержан член российско-оккупационных войск. Об этом говорится в сообщении штаба антитеррористической операции (АТО) в Facebook.

"18 января 2017 года на Мариупольском направлении, вблизи позиций украинских войск задержан член российско-оккупационных войск", - говорится в сообщении. 

Как отмечается, у задержанного мужчины, который оказался гражданином Российской Федерации, найдены документы, подтверждающие его причастность к боевикам.

"В ходе проверки документов установлено, что данное лицо является гражданином Российской Федерации, жителем г. Курганенск Краснодарского края. Кроме того, при нем найдены документы, которые удостоверяют его принадлежность к одному из подразделений незаконных вооруженных формирований ОРДО", - говорится в сообщении.  

Ранее сообщалось, что СБУ обнаружила 3 тайника с боеприпасами в районе проведения АТО.

 

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