В Швеции официально ввели в обращение новое слово - "трампизация"

Эксперты в Швеции официально ввели в обращение новое слово, навеянное выступлениями избранного президента США Дональда Трампа, сообщают французские СМИ.

Речь идет о слове "Trumpifiering", которое можно перевести как "трампизация".

Члены специального совета по вопросам языка, работающего при министерстве культуры Швеции, пояснили, что это слово означает "публичное выступление в таком стиле, при котором цель - высказаться, чтобы быть замеченным, не думая о последствиях и о фактах".

В общей сложности, шведский совет по вопросам языка одобрил 43 новых слова, "родившихся" в 2016 году.