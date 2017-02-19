 

В Швеции высмеивают слова Трампа о фейковом теракте в стране

19 февраля 2017 г. 18:06
Источник: Новое Время
1 просмотр

Президент США Дональд Трамп в субботу вечером, 18 февраля, выступал на демонстрации во Флориде и при этом вспомнил о теракте в Швеции, которого в действительности не было, сообщает Reuters.

После объявления о намерениях Белого дома возобновить усилия по ограничению иммиграции, Трамп привел примеры терактов в европейских странах, чтобы проиллюстрировать потенциальную опасность приема мигрантов.

"Вы видели что случилось в Германии, вы видели, что случилось минувшей ночью в Швеции. В Швеции! Вы можете в это поверить? Они приняли большое количество (мигрантов). И теперь у них проблемы, о которых они даже не представляли. Вы видели, что произошло в Брюсселе. А взгляните на Ниццу, взгляните на Париж", - отметил Трамп.

Заявление американского президента вызвало нешуточную реакцию в Швеции. Как пишет The Local , в Twitter большой популярностью теперь пользуется хэштег #LastNightInSweden – минувшей ночью в Швеции.

"Швеция? Теракт? Что он курит? Возникает множество вопросов", - прокомментировал заявление Трампа экс-премьер Швеции Карл Бильдт у Twitter.

Раздел:

Теги:

Нашли ошибку? Выделите мышкой и нажмите Ctrl+Enter
В Телекомпанию «АТН» требуются журналисты. Тел.: 7-140-170                          Мебель в Харькове                          Матрасы в Харькове                          Запчасти и инструменты для малой механизации и мед оборудования                         Сниму в аренду/куплю СТО или землю под строительство. г. Харьков. 067-155-25-96                          Запчасти для любой техники и автомобилей из США без посредников                         Sexshop. Суперпоступление                          Недвижимость Италии                          Лучшие цены на кухни!                          Військова служба за контрактом, з/п від 9400 до 15000грн. ШВИДКЕ ОФОРМЛЕННЯ. Деталі за тел.: 068-720-27-80, 050-867-82-43.                         Выгодный обмен электронных валют - Obmenka.ua                          Вывод Webmoney,Яндекс,Qiwi в наличные                          Обменка на Розе, выгодный наличный обмен                                                   Реклама на сайте АТН в бегущей строке. 40грн/слово в МЕСЯЦ!!! тел.(057) 7140-180, (057) 7667-180
Вы хотите сообщить об ошибке в следующем тексте:
Также Вы можете оставить комментарий к ошибке.