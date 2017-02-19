В Швеции высмеивают слова Трампа о фейковом теракте в стране

Президент США Дональд Трамп в субботу вечером, 18 февраля, выступал на демонстрации во Флориде и при этом вспомнил о теракте в Швеции, которого в действительности не было, сообщает Reuters.

После объявления о намерениях Белого дома возобновить усилия по ограничению иммиграции, Трамп привел примеры терактов в европейских странах, чтобы проиллюстрировать потенциальную опасность приема мигрантов.

"Вы видели что случилось в Германии, вы видели, что случилось минувшей ночью в Швеции. В Швеции! Вы можете в это поверить? Они приняли большое количество (мигрантов). И теперь у них проблемы, о которых они даже не представляли. Вы видели, что произошло в Брюсселе. А взгляните на Ниццу, взгляните на Париж", - отметил Трамп.

Заявление американского президента вызвало нешуточную реакцию в Швеции. Как пишет The Local , в Twitter большой популярностью теперь пользуется хэштег #LastNightInSweden – минувшей ночью в Швеции.

"Швеция? Теракт? Что он курит? Возникает множество вопросов", - прокомментировал заявление Трампа экс-премьер Швеции Карл Бильдт у Twitter.