В Сирии погиб российский майор из Крыма

Бордов погиб в результате минометного обстрела.

В Сирии 18 апреля погиб российский майор Сергей Бордов, который служил в морской пехоте, рассказал его бывший сослуживец Вячеслава Павлюченко.

"Накрыло их минометным огнем. Погибли двое наших, российских, и двое сирийских военных", — рассказал Павлюченко, передает Reuters.

Имя второго погибшего россиянина Павлюченко неизвестно.

Источник, близкий к ВМС РФ сообщил, что Бордова похоронят в оккупированном Россией украинском Симферополе 22 апреля.

Ранее сообщалось, что в России подтвердили гибель в Сирии командира десантно-штурмового батальона ВС РФ майора Санала Санчиров, которого похоронили 13 декабря в Калмыкии

