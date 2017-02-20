В Сирии погибли 4 российских военных

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20 февраля 2017 г. 15:01
Источник: Левый берег
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В Сирии погибли четверо российских военных советников, еще двое ранены.

Об этом сообщили в Минобороны России, передает "Новая газета". 

"В результате подрыва [автомобиля на фугасе] четверо военнослужащих погибли, еще двое получили ранения. За их жизнь борются российские военные медики", - сообщили в российском оборонном ведомстве.

В ведомстве пояснили, что автомобиль с российскими военными советниками ехал в автоколонне сирийских войск из района аэродрома Тияс в направление города Хомс. После четырех километров пути под автомобилем с российскими военнослужащими сработал радиоуправляемый заряд.

По официальным данным, до этого дня за время военной операции в Сирии погибли 25 российских военных и две медсестры.

Напомним, что в Тартусе находится база военно-морского флота РФ. В январе стало известно, что Россия разместит в Сирии базу ВМФ на 49 лет.

Как известно, Россия поддерживает режим сирийского президента Башара Асада в борьбе с умеренной оппозицией, которая с 2011 года добивается его свержения.

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