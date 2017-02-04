В США более 20% жителей считают Россию врагом, - опрос

Почти каждый четвертый американец считает Россию врагом Соединенных Штатов Америки.

Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного социологическим бюро YouGov.

Отмечено, что еще треть опрошенных заявляют, что Россия является недружественной страной США. В то же время наоборот, считают РФ дружественной страной 16% американцев, еще 3% увидели в России союзника Соединенных Штатов.

По данным социсследования, в целом Россия находится на шестой строчке среди стран, у которых американцы видят своего врага. На первом месте в этом рейтинге Северная Корея, ее считают врагом 57% американцев.

На второй строчке Иран (41%), на третий позиции - Сирия (32%), за ней идут Ирак (29%) и Афганистан (27%). Также следом за Россией в списке потенциальных врагов США, по мнению американцев, расположились Ливия (20%), Сомали (20%) и Пакистан (19%), замыкает десятку Палестина (18%). В свою очередь, самыми безопасными странами американцы считают Мадагаскар, Парагвай и Австралию. Эти страны не набрали ни одного процента голосов.

Опрос также показал разницу в оценках между сторонниками Дональда Трампа и Хиллари Клинтон. Так, среди тех, кто голосовал на президентских выборах США за Трампа, 22% считают Россию дружественной страной, 45% - недружественной, еще 10% видят в России врага. В то же время среди сторонников Клинтон лишь 8% назвали Россию дружественной Штатам страной, 38% заявили, что Россия - недружественная США, еще 39% назвали ее врагом.

Опрос проводился с 28 января по 1 февраля 2017 года. В нем приняли участие 7150 взрослых американцев. Каждому респонденту было предложено оценить 15 случайно выбранных из 144 стран мира. Варианты ответов были: "Союзник", "Дружественная страна", "Недружественная страна", "Враг", "Не уверен".

Напомним, согласно данным опроса компании Public Policy Polling, 40% избирателей в США выступают за импичмент нового президента Дональда Трампа.

