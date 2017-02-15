В США говорят про нарушение Россией договора о вооружении

Россия развернула новую крылатую ракету, несмотря на заявления США о том, что это является нарушением договора о контроле над вооружением между двумя странами. Договор запрещает США и России разворачивать наземные ракетные комплексы средней дальности, сообщает Reuters, ссылаясь на высокопоставленного чиновника из администрации Трампа.

Россия разместила ракету средней дальности действия, которую разрабатывала в течение последних нескольких лет, несмотря на предостережения со стороны США, что это нарушает договор 1987 года.

Чиновник отмечает, что нарушением была и разработка такой ракеты, однако администрация Барака Обамы не предприняла серьезных мер по решению этой проблемы. Размещение же ракеты является еще более серьезным нарушением и показывает отношение России к договору, считает чиновник. Министр обороны России пока не прокомментировал информацию о размещении ракет.