В США избран новый глава Демократической партии

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26 февраля 2017 г. 12:07
Источник: Лига
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Представители Демократической партии США выбрали своего лидера, задачей которого будет восстановить партию после сокрушительного поражения от Дональда Трампа и республиканцев на выборах 2016 года. Об этом сообщает Голос Америки.

Выборы нового председателя партии состоялись в субботу в Атланте. В голосовании приняло участие 439 членов Демократического национального комитета. Среди ведущих кандидатов на должность были конгрессмен из штата Миннесота Кит Эллисон и министр труда во время правления президента Барака Обамы Том Перес. Перес получил 213 голосов, а Эллисон - 200. Один голос был разделен между двумя кандидатами и еще один получил третий кандидат.

Перес, который считался кандидатом демократического истеблишмента, является сыном иммигрантов из Доминиканы, а прогрессивист Эллисон был первым мусульманином, который когда-либо был избран в Конгресс. Некоторые политические наблюдатели считали выборы партийного председателя борьбой между представителями президентских кандидатов-соперников Хиллари Клинтон и Берни Сандерсом. Сандерс поддерживал Эллисона.

Новый председатель будет возглавлять партию, которая уже организовала массовые протесты против Трампа. Председатель должен возглавить усилия по обновлению партии после тяжелых потерь на промежуточных выборах в Конгресс в 2010 и 2014 годах.

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