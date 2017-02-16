В США пройдет акция "День без иммигрантов"

В США иммигранты планируют провести акцию "День без иммигрантов". Ожидается, что в этот день все они не придут на работу или в школу.

Об этом сообщает ABC.

Акцию поддержат иммигранты по всей стране - в Филадельфии, Вашингтоне, Бостоне, Хьюстоне, Чикаго и Нью-Йорке. Информация о ее проведении распространяется через соцсети. Цель акции - показать, как критически важны иммигранты для экономики США и жизни страны.

Организаторы ожидают, что в акции примут участие сотни людей. Это станет ответом на иммиграционную политику администрации президента Дональда Трампа, в частности, на указ, ограничивающий въезд в США гражданам семи мусульманских стран, а также на планы руководства США построить стену на границе с Мексикой.

При этом действие иммиграционного указа Трампа отменил суд. Минюст США пытался это оспорить, однако апелляционный суд США отказался принимать жалобу. С критикой документа неоднократно выступали многие общественные деятели США, представители бизнеса и сами граждане - в день вступления указа в силу в аэропортах США, где начали задерживать приезжих, прошли акции протеста.