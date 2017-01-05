В США у стратегического B-52 отвалился двигатель в полете

В США у стратегического бомбардировщика B-52 американских ВВС отвалился двигатель во время учебного полета. Об этом сообщили в командовании ВВС США, передает Defense News.

Инцидент произошел 4 января в ненаселенной местности примерно в 46 км к северо-востоку от базы Майнот в Северной Дакоте.

Самолету, лишившемуся силовой установки, удалось благополучно совершить посадку, поскольку на B-52, способных доставлять ядерные боезаряды, установлено восемь турбовинтовых двигателей. Пострадавших нет.

Обломки упавшего двигателя уже нашли и сейчас идет их сбор. Причины случившегося пока не известны, начато разбирательство обстоятельств инцидента.