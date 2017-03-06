В суде, избирающем меру пресечения Насирову, объявили перерыв из-за "минирования"

В Соломенском райсуде Киева, который избирает меру пресечения отстраненному от должности главе Госфискальной службы Роману Насирову объявили перерыв в связи с сообщением о минировании, поступившем в полицию Киева.

Об этом сообщает Интерфакс-Украина со ссылкой на пресс-службу полиции.

"В настоящее время на место едут взрывотехники", - заявили в пресс-службе. Отмечается, что пока непонятно, будет ли проводиться эвакуация.

Как сообщает телеканал 112 Украина со ссылкой на собственного корреспондента, перерыв объявлен на 10 минут.

Lb.ua сообщает, что взрывотехники и полиция уже прибыли в зал суда, а решение о возможной эвакуации присутствующих будет приниматься на месте по результатам предварительной проверки.

В то же время, Радио Свобода на своей странице в Twitter сообщает, что эвакуация уже началась. правоохранители попросили покинуть здание суда на час.

Напомним, 4 марта уже сообщалось о "заминировании" суда, где должно было состояться заседание по избранию меры пресечения Насирову.

Сообщалось также, что сегодня, 6 марта, Соломенский районный суд Киева отказал защите отстраненного председателя Государственной фискальной службы Романа Насирова в проведении судебно-медицинской экспертизы относительно определения его состояния здоровья и отклонил ходатайство его защиты об отводе судьи Александра Бобровника.

Насирову инкриминируют злоупотребление властью или служебным положением. Это связано с решениями председателя ГФС о рассрочке налоговых долгов предприятиям, связанным с народным депутатом Александром Онищенко.

Нардепа Александра Онищенко подозревают в организации схемы по хищению средств при добыче и продаже природного газа в рамках договоров о совместной деятельности с госкомпанией Укргазвыдобування, в результате которой государству был нанесен ущерб на сумму около трех миллиардов гривен.

Онищенко успел покинуть Украину до того, как Верховная Рада 5 июля сняла с него депутатскую неприкосновенность и дала согласие на его уголовное преследование.