В Турции по подозрению в причастности к теракту задержали уйгуров

Власти страны считают, что стамбульский террорист может принадлежать именно к этой этнической группе.

Вице-премьер Турции Вейси Кайнак сообщил о том, что террорист, открывший стрельбу в ночном клубе Стамбула, скорей всего является представителем уйгурской этнической группы. При этом он не рассказал о гражданстве подозреваемого, сообщает Deutsche Welle.

Несмотря на то, что власти Турции заявляют о полной идентификации личности террориста, задержать его пока не удалось, он находится в розыске.

"Мы определили области, в которых он может скрываться. Наши спецслужбы ведут розыск в районе Силиври", - рассказал Кайнак.

Район Силиври является частью провинции Стамбул в европейской части Турции. Он расположен в 70 км от центра столицы, на побережье Мраморного моря. Однако, по словам вице-премьера, подозреваемый также мог уехать из Турции.

Как сообщает агентство Anadolu, в Стамбуле в рамках расследования задержано несколько уйгуров из китайской провинции Синьцзян, в которой проживает более 8 млн уйгуров.

В результате нападения на ночной клуб Reina в Стамбуле 1 января по меньшей мере 39 человек погибли и 69 получили ранения.

Ответственность за совершение теракта взяла на себя террористическая организация "Исламское государство".

Турецкие СМИ опубликовали фотографию предполагаемого террориста, полученную с камер наружного видеонаблюдения. В совершении теракта подозревали гражданина Узбекистана или Кыргызстана, состоящего в рядах террористов "Исламского государства".

4 января власти Турции сообщили о том, что личность террориста установлена. Тем не менее, Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу не стал оглашать имя преступника.