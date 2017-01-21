 

В Турции принята реформа, которая позволит Эрдогану остаться у власти до 2029 года

21 января 2017 г. 11:44
Источник: Левый Берег
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Парламент Турции в ночь на субботу, 21 января, принял проект конституционной реформы, которая усилит полномочия президента и потенциально позволит Реджепу Эрдогану остаться у власти до 2029 года.

В поддержку пакета законопроектов, предполагающих внесение 18 изменений в текст основного закона страны, выступили 339 депутатов при 330 минимально необходимых, пишет агентство "Анадолу". Реформа должна быть утверждена на общенародном референдуме, который, как планируется, состоится в конце марта или начале апреля 2017 года.

Пакет изменений предполагает увеличение числа депутатов с 550 до 600, при этом отменяется практика перевыборов и вводится система "запасных" депутатов; президент становится главой государственной системы, он будет наделен полномочиями по назначению вице-президентов, министров и высокопоставленных чиновников; президент будет принимать решения о создании, расформировании, полномочиях, обязанностях и структуре министерств; президент получит право на как объявлять чрезвычайное положение, так и устанавливать его режим; решения о проведении повторных выборов смогут принимать как парламент, так и президент.

Количество допустимых президентских сроков останется прежним - два, однако их отсчет начнется с ноября 2019 года, когда должны будут состояться очередные выборы президента.

К этому времени должно быть окончательно завершено исполнение пунктов конституционной реформы.

Таким образом, в случае переизбрания Эрдоган сможет руководить Турцией с расширенными полномочиями еще два пятилетних срока.

Напомним, Эрдоган в 2003-2014 годах был премьер-министром Турции, а с 28 августа 2014 года стал президентом страны. До того как Эрдоган занял этот пост, президент Турции был церемониальной фигурой, однако сейчас он играет важную роль в политике страны.

В июле 2016 году в Турции произошла попытка военного переворота, которая была подавлена правительственными силами. Жертвами путча стали 290 человек. Впоследствии десятки тысяч чиновников были уволены из-за подозрений в причастности к перевороту.

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