 

В Турции решили продлить режим ЧС после проведения референдума

17 апреля 2017 г. 17:06
Источник: Интерфакс-Украина
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Турция намерена продлить длящийся почти девять месяцев режим чрезвычайной ситуации после проведения в стране референдума о поправках к конституции, сообщает в понедельник телеканал NTV.

По информации телеканала, это решение о необходимости продлить режим ЧС, судя по всему, приняли в Совете национальной безопасности страны.

Режим ЧС Турция ввела после попытки военного переворота. Она была совершена в ночь на 16 июля 2016 года, но планы мятежников провалились. Анкара обвиняет в организации переворота мусульманского богослова Фетхуллаха Гюлена, который в настоящий момент проживает на территории США.

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