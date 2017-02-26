В Турции за связи с Гюленом задержали еще 30 человек

Минимум 30 подозреваемых в связях с организацией оппозиционного проповедника Фетхуллаха Гюлена FETO были задержаны на всей территории Турции.

Об этом сообщает Anadolu.

Специальные операции против сторонников Гюлена состоялись в 26 провинциях страны. Всего было выдано 38 ордеров на арест подозреваемых в участии в организации.

Среди подозреваемых заместители начальников полиции, сотрудники полиции и инженеры.

Все подозреваемые использовали на своих мобильных телефонах приложение ByLock, которым пользовались мятежники, которые пытались совершить попытку переворота в Турции в июле прошлого года.

Ранее сообщалось, что прокуратура Стамбула завершила расследование попытки переворота 15 июля 2016 года.