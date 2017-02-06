В Турции задержали уже 750 человек "за связи с ИГИЛ"

Число задержанных подозреваемых в связях с террористической организацией "Исламское Государство" в Турции за эти выходные увеличилось почти до 750 человек.

Об этом сообщает АР со ссылкой на местные власти.

"Число подозреваемых, задержанных в Турции в крупной полицейской операции против Исламского Государства в течение выходных дней увеличилось до почти 750", - говорится в сообщении.

Полиция начала антитеррористическую операцию по задержанию лиц, подозреваемых в связях с ИГИЛ, рано утром в воскресенье, проводя одновременные рейды в 29 провинциях страны, в том числе Стамбуле, Анкаре и приграничных провинциях Газиантеп и Шанлыурфа.

В ходе рейдов полиция конфисковала документы, цифровые материалы и шесть единиц огнестрельного оружия. Ранее сообщалось о 500 задержанных.