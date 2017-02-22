 

В убийстве Ким Чон Нама заподозрили северокорейского дипломата

22 февраля 2017 г. 13:32
Источник: Левый берег
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Власти Малайзии считают, что один из дипломатов посольства КНДР мог быть причастным к убийству брата лидера КНДР Ким Чен Ына - Ким Чон Нама.

Об этом сообщает агентств Рейтер.

Кроме того, в причастности к убийству подозревают человека, связанного с северокорейскими авиалиниями.

По словам начальника полиции Халида Абу Бакра, оба подозреваемых до сих пор находятся в Малайзии и были вызваны на допрос. При этом представитель полиции отметил, что северокорейский дипломат имел статус второго секретаря в посольстве.

В полиции также считают, что четверо других подозреваемых, которые покинули Малайзию на следующий день после нападения на Ким Чон Нама, прибыли в столицу КНДР Пхеньян.

Напомним, на прошлой неделе Ким Чон Нам погиб в результате отравления в аэропорту Куала-Лумпура. Ему в лицо брызнули неизвестным веществом из баллончика.

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