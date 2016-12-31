 

В Украине 2017 год определен годом Военно-Морских Сил, - Муженко

31 декабря 2016 г. 17:23
Источник: РБК-Украина
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Следующий, 2017 год, определен годом Военно-Морских Сил Украины. Об этом заявил начальник Генерального штаба - Главнокомандующий Вооруженных Сил Украины Виктор Муженко, сообщает прес-служба ВСУ.

По его словам, основные усилия Генштаба, органов военного управления всех уровней в 2016 году были направлены на выполнение задач в районах проведения АТО, сдерживание вооруженной агрессии России и поддерживаемых ею незаконных вооруженных формирований.

"Наш противник реальный, а не виртуальный. Он не смог реализовать свои планы ни в 2014, ни в 2015, ни в 2016 годах", - подчеркнул Муженко, выразив уверенность, что и в 2017 году он не сможет это сделать.

Глава Генштаба также проинформировал, что 2017 год определен годом Военно-Морских Сил и поставил задачи на поддержание и наращивание сил и средств ВСУ.

"2016 год подтвердил, что Вооруженные Силы Украины способны выполнять задачи по назначению", - констатировал генерал армии.

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