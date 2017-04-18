В Украине остановилась предпоследняя антрацитовая ТЭС на подконтрольной территории

В Украине остановилась предпоследняя антрацитовая тепловая электростанция из тех, что находятся на подконтрольной территории - Славянская ТЭС в Николаевке. Об этом свидетельствует ежедневная статистика Минэнерго накоплении складов ТЭС углем.

По состоянию на 18 апреля продолжает работу только Луганская ТЭС в Счастье, которая работает обособленно от ОЭС Украины и является единственным стабильным источником электричества для северной части Луганской области.

Напомним, что 5 апреля с целью экономии угля остановили работу Трипольская ТЭС ("Центрэнерго") и Приднепровская ТЭС (ДТЭК). 6 апреля остановилась Змиевская ТЭС ("Центрэнрего"), 11-го - Криворожская ТЭС (ДТЭК).

В Украине на угле полностью или частично работают все 14 тепловых электростанций. Из них семь - на углях антрацитовой группы "А" и "Т", которые стали дефицитными после появления террористов на Донбассе.

В начале 2017 года на Донбассе перекрыли три железнодорожные ветки, что привело к остановке поставок антрацитового угля, на котором работает половина украинских ТЭС. Через некоторое время по решению СНБО блокада была узаконена.

Из-за прекращения поставок с Донбасса Украина начала импортировать дефицитный антрацит. В первом квартале 2017 года основным поставщиком угля в Украину стала Россия.