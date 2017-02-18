 

В Украине отмечают вторую годовщину выхода сил АТО из Дебальцево

18 февраля 2017 г. 15:29
Источник: Новое Время
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В субботу, 18 февраля, исполняется два года со дня выхода сил АТО из Дебальцево Донецкой области.

Бои в Дебальцево являются одним из ключевых событий в противостоянии на востоке Украины. В нем приняли участие тысячи бойцов и сотни единиц техники и артиллерии с обеих сторон.

Тогда с ожесточенными боями украинские военные покидали город, где на протяжении длительного времени сдерживали атаки российских оккупантов.

Напомним, Дебальцево было оккупировано российской армией и боевиками в феврале 2015 года, после того, как армия РФ во второй раз, со времен Иловайска, пошла на прямое вторжение в Украину. Согласно Минским договоренностям, город Дебальцево должен находиться под контролем украинской власти.

Самая острая фаза противостояния длилась с 25 января до 18 февраля 2015 года. По информации Генштаба ВСУ, штурм города проходил при прямой поддержке кадровых военных РФ. В боях принимали участие около восьми российских батальонных тактических групп и артиллерийских дивизионов.

Информация о том, что силы АТО оказались в окружении, начала поступать еще в начале февраля. 7 февраля ВСУ оставили село Редкодуб, а 9 февраля боевики и российские войска взяли под контроль село Логвинове, а с ним - и дорогу из Дебальцево на Артемовск, через которую осуществлялось обеспечение сил АТО в городе.

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