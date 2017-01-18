В Украине появится премия Грушевского

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18 января 2017 г. 19:15
Источник: Зеркало недели
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Премия будет присуждаться за лучшее научное и лучшее научно-популярное издание.

Кабинет министров одобрил проект изменений в закон "О государственных наградах Украины", дополнив его Государственной премией Украины имени Михаила Грушевского – за лучшие научные и научно-популярные издания по истории Украины.

Как сообщает пресс-служба Министерства культуры, Государственная премия Украины имени Михаила Грушевского будет присуждаться в двух номинациях: за лучшее научное и лучшее научно-популярное издание. Размер денежной части премии будет определяться ежегодно президентом Украины.

"Сегодня, в условиях российской военной и информационной агрессии Украина как никогда требует внимательной и скоординированной государственной политики национальной памяти, направленной на консолидацию общества вокруг своего исторического прошлого, воспитания настоящих украинских патриотов, способных противодействовать антиукраинской пропаганде. Поэтому особенно остро встает потребность в усилении авторитета украинских историков и поддержки государством роли исторической науки, поддержки исторических исследований и их популяризация", - сказал министр культуры Евгений Нищук.

Михаил Грушевский (1866-1934) - украинский историк, общественный и политический деятель. Один из лидеров украинского национального движения, председатель Украинской Центральной Рады, профессор Львовского университета.
 

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