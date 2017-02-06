В Украине стартовала регистрация на ВНО-2017

В понедельник, 6 февраля, началась регистрация на внешнее независимое тестирование (ВНО), которая продлится до 17 марта.

Об этом сообщается на сайте Министерства образования и науки.

Основная сессия тестирования будет проведена с 23 мая по 16 июня, а также будет проведена дополнительная - с 3 по 12 июля.

В рамках основной сессии 23 мая пройдет тестирование по украинскому языку и литературе; 25 мая - тестирование по испанскому, немецкому и французскому языкам; 29 мая - по английскому языку; 31 мая - по математике; 2 июня - по истории Украины; 6 июня - по русскому языку; 8 июня - по биологии; 12 июня - по географии; 14 июня - по физике и 16 июня - по химии.

Отмечается, что в 2017 году будут приниматься сертификаты тестирования как текущего года, так и 2016 года. При этом выпускники прошлых лет из 12 возможных предметов обязательно сдают ВНО по украинскому языку и литературе, а еще три предмета могут выбрать самостоятельно.

Выпускники 2017 года должны будут обязательно сдавать украинский язык и литературу, а также математику или историю Украины, которые будут им засчитаны в качестве выпускных экзаменов в школе. Еще два предмета выпускники смогут выбрать самостоятельно.

Напомним, в прошлом году выпускники просили пересмотреть результаты ВНО по истории из-за незнакомого понятия.